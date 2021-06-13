Доктор Болибок считает противоэпидемические меры оправданными

Global Look Press / Chilean Presidential Palace / XinHua

Иммунолог Владимир Болибок солидаризировался с позицией Роспотребнадзора. Он считает, что в столице необходимо усиливать контроль за распространением COVID-19.

Управление Роспотребнадзора по Москве приняло решение об усилении надзорных мероприятий с целью повышения эффективности противоэпидемических мер в столице. Врач-иммунолог Владимир Болибок оценивает инициативу ведомства положительно и призывает предпринимать меры как можно скорее.

Уровень вакцинации в стране, по мнению Болибока, крайне низок, об этом он расскахал ФАН. Доктор акцентирует внимание россиян на том, что вакцинация поможет в нынешних условиях, так как представляет собой отличную профилактику COVID-19.

Оказывать противодействие распространяющейся коронавирусной инфекции важно уже сейчас, говорит эксперт. При этом он отметил, что многие россияне ведут себя некорректно — не носят маски и не соблюдают рекомендуемый режим.

"Только сегодня посещал фермерский рынок, где продавцы стоят без масок, как и покупатели. Понятно, что в таких условиях коронавирусная инфекция не остановится. Поэтому противоэпидемиологические мероприятия очень важны", — резюмирует врач.

Болибок подчеркивает: надо усилить контроль, новые коронавирусные ограничения нужны уже сейчас. Еще лучше, если они были бы введены вчера.