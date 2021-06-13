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Президент Франции и премьер Великобритании поругались на саммите G7 из-за Brexit

Политика
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Президент Франции и премьер Великобритании поругались на саммите G7 из-за Brexit
Pr Scr twitter.com /

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поругались на саммите "Большой семерки" из-за Brexit. Об этом пишет агентство Reuters.

Высокопоставленный дипломатический чиновник во Франции сообщил изданию, что Макрона возмутила попытка Джонсона отвлечь страны от реальных проблем. Премьер Великобритании пытался якобы перевести переговоры на вопросы, которые касаются Brexit. Однако на повестке были совсем другие темы.

"Не говори мне, что ты не знал, на что идешь, когда подписывался под выходом Британии из ЕС", — приводит слова Макрона источник.

Ранее страны G7 подписали обязательство о сокращении углеродных выбросов. Соответствующие меры должны помочь удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса.

#великобритания #brexit #франция #g7
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