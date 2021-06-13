Десять человек пострадали в Ленобласти при опрокидывании экскурсионного автобуса

inforeactor.ru / Карпова Екатерина

В городе Подпорожье, недалеко от деревни Верхние Мандроги Ленинградской области, перевернулся экскурсионный автобус.

В автобусе, по предварительным данным, находились 45 человек. Десять пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Прибывшие на место происшествия медики оказали им первую помощь.

Семь человек госпитализировали в подпорожскую больницу, еще троих доставили в медицинское учреждение города Лодейное Поле. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.