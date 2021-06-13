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Десять человек пострадали в Ленобласти при опрокидывании экскурсионного автобуса

Происшествия
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Десять человек пострадали в Ленобласти при опрокидывании экскурсионного автобуса
inforeactor.ru / Карпова Екатерина

В городе Подпорожье, недалеко от деревни Верхние Мандроги Ленинградской области, перевернулся экскурсионный автобус.

В автобусе, по предварительным данным, находились 45 человек. Десять пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Прибывшие на место происшествия медики оказали им первую помощь.

Семь человек госпитализировали в подпорожскую больницу, еще троих доставили в медицинское учреждение города Лодейное Поле. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

#дтп #чп #ленобласть
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