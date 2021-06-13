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Президент США объяснил, почему не будет проводить с Путиным совместную пресс-конференцию

Политика
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Президент США объяснил, почему не будет проводить с Путиным совместную пресс-конференцию
Global Look Press / CNP/AdMedia

Американский лидер Джо Байден считает, что будет правильно, если они с президентом РФ Владимиром Путиным по отдельности расскажут об итогах проведенной встречи.

Говоря о решении не организовывать совместную пресс-конференцию, Байден отметил, что это не конкурс, кто лучше выглядит в объективах камер.

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится 16 июня в Женеве. Проведение переговоров на столь высоком уровне является историческим событием, считают власти швейцарского города.

#путин #байден #пресс конференция
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