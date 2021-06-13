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В Великобритании подвели итоги саммита "Большой семерки"

Политика
/ Обновлено: 13 июня 2021 17:45 64

В Великобритании подвели итоги саммита «Большой семерки»
Global Look Press / Adrian Wyld

Саммит G7 13 июня завершил свою работу в Великобритании. Лидеры стран договорились ускорить вакцинацию населения и восстановить пострадавшую от эпидемии экономику.

Кроме того, представители "Большой семерки" выступили за стабилизацию отношений с Россией и поддержку "нормандского формата" в урегулировании ситуации на востоке Украины.

Запланировано уменьшить выбросы в атмосферу до 2025 года. Согласно итогам встречи, эпидемиологическая обстановка в мире должна стабилизироваться в 2022 году.

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