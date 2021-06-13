Тренер сборной Дании подтвердил, что Эриксен пережил остановку сердца

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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пережил остановку сердца во время матча с Финляндией, подтвердил главный тренер датской команды Каспер Юльманн.

Футболист потерял сознание прямо на поле в конце первого тайма, из-за чего игру пришлось приостановить почти на два часа. По словам Юльманна, остальные игроки шокированы случившимся с Эриксеном.

Сейчас тренерский штаб пытается сделать все, чтобы игроки сборной Дании подготовились к матчу с Бельгией в рамках группового этапа Евро-2020. Юльманн предположил, что команде, вероятно, не стоило выходить на поле после инцидента с полузащитником, но принять решение об отмене игры с Финляндией было тяжело.

"Кристиан сказал, что хотел, чтобы мы играли дальше. Было приятно видеть улыбку на его лице", — отметил тренер во время пресс-конференции в Копенгагене.

После случившегося с датским футболистом Финляндия выиграла у Дании со счетом 1:0. По словам Юльманна, во время встречи игроки датской сборной не знали, что случилось с Эриксеном. Некоторые, вероятно, предполагали, что потеряли лучшего друга, добавил наставник команды.