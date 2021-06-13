Капитан Дандыкин объяснил, зачем российская подлодка «стерегла» саммит G7

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Заявив о том, что российская подлодка класса «Ясень» незаметно «прошмыгнула» мимо флота НАТО к острову Корнуолл, где проходил саммит G7, западная пресса фактически признала мастерство российского ВМФ РФ. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее ряд американских и британских изданий выразил уверенность, что за встречей лидеров стран «Большой семерки» пристально наблюдала атомная подлодка российского флота. По мнению журналистов, вблизи острова Корнуолл не могла находиться субмарина типа «Борей» с ядерными ракетами — вероятно, это была подлодка класса «Ясень», отличающаяся «исключительной» скрытностью.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

«Эти лодки Северного флота рассчитаны для того, чтобы проникать в Атлантический океан незамеченными. В случае войны они попытаются приблизиться к восточному побережью США и выпустить крылатые ракеты последнего поколения», — уверены западные СМИ.

Дандыкин напомнил, что это уже не первый случай, когда на Западе обнаруживают так называемый «российский след». Особенно в этом плане усердствуют британские СМИ, отметил эксперт.

«Если они считают, что наши лодки неуловимы, то откуда тогда они берут сведения, что они там есть, тем более, проекта “Ясень”? Думаю, что это все из области фейков и политиканства. Для чего они там — охранять саммит G7?» — иронизирует Дандыкин.

Global Look Press / Pool

По словам военного эксперта, у подводного флота России есть куда более важные и объемные задачи — например, в Средиземном море и в Арктике, где США и НАТО проявляют большую активность.

«Им хочется показать, что русские везде — мол, они есть даже там, где обсуждают мировые проблемы, включая, судя по всему, и Россию, которая им мерещится. Это, наверное, оправдывает существование самого НАТО, которому везде видится российская угроза — под водой, на воде и в воздухе», — предположил собеседник издания.

В американском издании Washington Examiner пояснили, что накануне переговоров в районе британского острова было неспокойно. Так, у северного побережья Корнуолла пролетал самолет ВВС США P-8 «Посейдон», а затем британский Super King 350.

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Если при такой военной активности американские и британские военные действительно упустили из виду атомную подлодку российского флота, то это лишь подтверждает их неуловимость, констатировал Дандыкин.

«Наверняка они еще бросили все силы на обеспечение безопасности, поднимали самолеты в воздух. Если в условиях такой насыщенности наши лодки проходят незамеченными, это показатель мастерства наших судостроителей и подводников. А если подлодка не поймана, надо объявить, что она там есть», — рассуждает эксперт.

Собеседник агентства добавил, что ВМФ РФ сейчас активно развивается — только в этом году на его вооружение поступит 40 единиц надводных и подводных боевых кораблей, а это не может не злить и США, и НАТО.

c6f.navy.mil /

«Россия в ближайшие годы будет стабильно в тройке самых сильных флотов мира. Помимо нее еще США и Китай, который строит флот, как пирожки печет. Это главная причина. Еще может быть связано со встречей Путина и Байдена. Чтобы Байден на ней обозначил, мол, что вы там лодки гоняете», —подытожил капитан 1 ранга запаса.

10 июня стартовало недельное турне президента США Джо Байдена в Европу. В этот день он провел переговоры в графстве Корнуолл с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. 11-12 июня Байден поучаствовал в саммите G7 в Карбис-Бэй (Корнуолл), на которой лидеры семи стран обсудили восстановление экономики, геополитические вызовы, торговлю и внешнюю политику.

13 июня Байден проведет время с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке. 14 июня состоится саммит НАТО в Брюсселе, также встреча Байдена с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

15 июня пройдет саммит ЕС-США, а на 16 число запланированы переговоры американского президента с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.