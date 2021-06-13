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Суд отправил Крисевича в СИЗО на два месяца после стрельбы на Красной площади

Происшествия
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Суд отправил Крисевича в СИЗО на два месяца после стрельбы на Красной площади
pixabay.com /

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство СК о том, чтобы поместить художника-акциониста Павла Крисевича в изолятор из-за инцидента с оружием в центре города.

Крисевич останется под стражей до 11 августа. Ранее против мужчины возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Помимо него в качестве подозреваемой проходит журналистка Вероника Самусик, которая снимала действия художника на камеру, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, акционист использовал охолощенное оружие на Красной площади в Москве. Ранее он дважды подвергался административному аресту за похожие действия.

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