Суд отправил Крисевича в СИЗО на два месяца после стрельбы на Красной площади

pixabay.com /

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство СК о том, чтобы поместить художника-акциониста Павла Крисевича в изолятор из-за инцидента с оружием в центре города.

Крисевич останется под стражей до 11 августа. Ранее против мужчины возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Помимо него в качестве подозреваемой проходит журналистка Вероника Самусик, которая снимала действия художника на камеру, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, акционист использовал охолощенное оружие на Красной площади в Москве. Ранее он дважды подвергался административному аресту за похожие действия.