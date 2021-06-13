Геннадий Онищенко считает суррогатное материнство эксплуатацией российских женщин

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Развитие сферы суррогатного материнства стало причиной того, что иностранцы задешево покупают рожденных в России детей, отметил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Законопроект, который лишает граждан других государств возможности обращаться за услугами российских суррогатных матерей внесли на рассмотрение нижней палаты парламента. Документ предполагает, что воспользоваться такой возможностью смогут только состоящие в браке россияне, либо одинокая женщина с паспортов РФ, которая не может сама выносить ребенка по медицинским показаниям. Информацией об этом поделился вице-спикер Петр Толстой.

Чтобы в полной мере судить об инициативе необходимо в полной мере ее изучить. При этом уже сейчас можно сказать, что с суррогатным материнством происходит настоящая беда, заметил депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко.

"Сегодня Россия превратилась в настоящий центр репродуктивного туризма – к нам специально едут иностранцы и фактически покупают наших детей, дальнейшую судьбу которых мы никак не можем отследить. И этому надо положить конец", — заявил Онищенко в комментарии "ПолитРоссии".

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Российская Федерация — одна из немногих стран, где законом разрешены как коммерческая, так и альтруистическая формы суррогатного материнства. Впервые явление задокументировали в 1994 году, после чего оно получило активное развитие. В России в год рождаются минимум 22 тыс. малышей от суррогатных матерей. Зафиксировано, что 90% спроса на услугу приходится на иностранцев, об этом свидетельствуют данные Европейского центра суррогатного материнства.

"Сегодня в этом отношении идет настоящая эксплуатация России и российских женщин. Причем происходит это в унизительной, полукриминальной форме", — отметил парламентарий.

В то же время закрывать доступ к суррогатному материнству для россиян нельзя. Для многих семей эта процедура может быть единственным шансом завести ребенка, поэтому государство не имеет права отказывать людям в такой возможности, заключил Геннадий Онищенко.