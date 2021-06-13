Трамп заявил, что при Байдене Европа будет обогащаться за счет США

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Европа будет использовать американского лидера Джо Байдена в своих интересах. При нем страны будут обогащаться за счет США, уверен экс-президент государства Дональд Трамп.

Таким заявлением он отреагировал на хвалебные отзывы лидера Франции Эммануэля Макрона о Байдене, написали журналисты газеты Le Figaro.

Макрон отметил лидерские качества американского коллеги, что не понравилось Трампу. Последний считает, что Байден удобен для европейских государств. По мнению бывшего президента США, страны Европы всегда использовали и обманывали Вашингтон.

При нынешнем руководителе Европа вернется к "мошенническим схемам" и будет процветать за счет США, подчеркнул Дональд Трамп.

Джозеф Байден начал свою первую зарубежную поездку 9 июня. В рамках турне запланированы встреча "Большой семерки", саммиты НАТО и США — ЕС, а также переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.