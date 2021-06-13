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Блинкен согласился с мнением Путина о состоянии российско-американских отношений

Политика
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Блинкен согласился с мнением Путина о состоянии российско-американских отношений
flickr.com / U.S. Department of State

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что российско-американские отношения находятся в низшей точке за последние годы. Ранее об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Блинкен накануне поздравил жителей крупнейшего государства с Днем России. По его словам, Вашингтон стремится к мирному сотрудничеству с Москвой по вопросам, представляющим глобальный интерес.

Руководитель Госдепа США также указал на готовность американских властей к конструктивному взаимодействию с целью развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений.

#сша #путин #Блинкен
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