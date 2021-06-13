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Губернатор Ставрополья поблагодарил врачей за помощь мэру Кисловодска

Происшествия
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Губернатор Ставрополья поблагодарил врачей за помощь мэру Кисловодска
Global Look Press / Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Ставропольского края поблагодарил врачей за своевременную помощь, оказанную мэру Кисловодска Александру Курбатову.

Сейчас Курбатов введен в искусственную кому. Его состояние остается тяжелым. Мэр находится под постоянным наблюдением специалистов, сообщил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Напомним, что Алексей Курбатов был доставлен в реанимацию в бессознательном состоянии после падения с электросамоката. Хирурги провели срочную операцию и стабилизировали состояние чиновника, писал ФАН.

#ставропольский край #искусственная кома #Александр Курбатов
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