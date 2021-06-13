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Гендиректор "Интера" заявил, что Эриксен не болел коронавирусом

Спорт
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Гендиректор «Интера» заявил, что Эриксен не болел коронавирусом
Global Look Press / Maurizio Borsari

Генеральный директор итальянского "Интера" Джузеппе Маротта сообщил, что коронавирус не является причиной потери сознания игрока сборной Дании Кристиана Эриксена.

Маротта заявил, что Эриксен не был болен, а также не делал прививку от коронавируса, поэтому COVID-19 не мог быть причиной потери сознания и госпитализации спортсмена.

"В настоящее время Эриксен находится под присмотром медицинского персонала сборной Дании, и это правильно, что они публикуют всю официальную информацию о его здоровье", — рассказал Маротта на радио Rai Sport.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча против Финляндии. Доктора оказали ему первую помощь, в том числе сделали непрямой массаж сердца. Затем игрока в срочном порядке госпитализировали. Сейчас его состояние стабилизировалось.

Матч возобновился только спустя два часа после произошедшего. Сборная Финляндии победила датчан со счетом 1:0.

#коронавирус #covid 19 #Эриксен
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