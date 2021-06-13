Страны «Большой семерки» заинтересованы в стабильных отношениях с Россией

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Великобритания, Соединенные Штаты, Канада, Германия, Италия, Франция и Япония выступили за стабильный диалог с Россией. Об этом говорится в заявлении саммита G7.

Представители стран-участниц во время переговоров выразили заинтересованность в предсказуемых отношениях с Россией. Государства также намерены взаимодействовать в сферах, представляющих интерес для каждой из сторон, пишет Bloomberg.

Саммит G7 проходит в британском графстве Корнуолл с 11 по 13 июня. Эта встреча стала первым крупным мероприятием с начала пандемии, на котором собрались лидеры "Большой семерки".