Жириновский в нескольких словах объяснил, почему Бельгия обошла Россию на Евро-2020

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Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский прокомментировал победу Бельгии в матче с Россией в рамках Евро-2020. Об этом политик написал в Telegram.

Российские футболисты уступили бельгийской сборной в первом матче группового этапа. Жириновский в нескольких словах объяснил, почему европейская страна в этом случае одержала верх.

По мнению парламентария, главная причина — национализм маленького народа.

"Валлонцы, фламандцы веками боролись за независимость, у них ненависть ко всем вокруг, и это мощный допинг для них. А у нас этого нет, потому что веками нашу национальную идентичность размывали", — отметил Жириновский.

Следующая игра с участием российской сборной запланирована на 16 июня. Противником обозначена Финляндия.