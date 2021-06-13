Sohu: США двумя решениями показали истинное отношение к Украине

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Из-за смены позиции президента США Джо Байдена относительно строительства газопровода «Северный поток — 2» и нежелания НАТО принимать в свои ряды Украину Киев чувствует себя обманутым и несчастным. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики обратили внимание, что ввод в эксплуатацию трубопровода, который соединит Германию и Россию в обход Украины по дну Балтийского моря, удовлетворит потребности в природном газе сразу нескольких европейских стран. Стоимость проекта оценивается на уровне €9,5 млрд.

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

«Для России и Европейского Союза — это беспроигрышный проект сотрудничества в области энергетики», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

Именно это обстоятельство и волнует США, которые опасаются потерять потенциальных потребителей собственного сжиженного газа, поставляемого в Евросоюз — его стоимость куда выше российского.

По мнению китайских экспертов, американские санкции в отношении «СП-2» призваны были помочь Украине, поскольку от проекта, как считает Вашингтон, Киев может пострадать как экономически, так и стратегически.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

«Санкции в отношении "Северного потока — 2" — помощь Украине. Белый дом считает, что этот газопровод нанесет ущерб экономической и стратегической безопасности Украины. Санкции в отношении газопровода эквивалентны подарку Киеву от Вашингтона», — констатировали в Sohu.

Впрочем, ограничительные меры со стороны США не только не пришлись по душе РФ, но и столкнулись с суровой критикой в странах Европы, участвующих в строительстве газопровода.

Однако в конце мая Джо Байден резко изменил свое мнение относительно германо-российского проекта. В частности, он назвал введение очередных санкций против «СП-2» «непродуктивным» для отношений США с Европой и напомнил, что строительство трубопровода почти завершено.

Global Look Press / Doug Mills

Подобные газовые маневры Байдена застали Украину врасплох, ведь за последние годы Киев всячески стремился следовать политике Вашингтона, отметили китайские обозреватели. Так, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением США отказаться от ограничений по «СП-2».

Равнодушным к чаяниям Украины остался и НАТО, который не спешит принимать Киев в свои ряды, продолжили в Sohu:

«НАТО превратило Украину в плацдарм против России. Как лидер НАТО Соединенные Штаты используют Украину в качестве пешки против России».

wikipedia.org / Ukraine – NATO Commission chaired by the President

Из-за решений США Украина не только столкнется с миллиардными убытками из-за потери транзита российского газа, но и не сможет вступить в Альянс.

«Украина — это не что иное, как пушечное мясо для США и НАТО против России», — подытожили китайские аналитики.

Ранее «Политика Сегодня» выяснила, почему канцлер Германии Ангела Меркель решила лично посетить Байдена в Вашингтоне до его встречи с российским президентом Владимиром Путиным.