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Киевляне получили по 50 гривен от службы такси после игры РФ и Бельгии на Евро-2020

Общество
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Киевляне получили по 50 гривен от службы такси после игры РФ и Бельгии на Евро-2020
Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Киевская служба такси "Бонд" раздала клиентам по 50 гривен после поражения России в матче с Бельгией в рамках Евро-2020.

Эти средства можно потратить как на услугу трансфера, так и на доставку еды через приложение Bond Delivery. О планах раздать киевлянам по 50 гривен компания "Бонд" заявила еще 11 июня. На странице в одной из социальных сетей ее представители опубликовали пост, в котором указали, что в случае проигрыша России в матче готовы отправить клиентам средства.

Игра при участии России и Бельгии состоялась 12 июня в Петербурге. Команда гостей одержала победу со счетом 3:0. В следующий раз российская сборная под руководством тренера Станислава Черчесова выступит 16 июня против сборной Финляндии.

#россия #украина #евро-2020
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