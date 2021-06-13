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Сборную Украины показали на польском ТВ под российским флагом

Спорт
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Сборную Украины показали на польском ТВ под российским флагом
ffu.org.ua / Пресс-служба Федерации футбола Украины

Украинскую сборную представили под флагом России в эфире польского телеканала TVP Sport, когда показывали расписание матчей.

Инцидент произошел после матча России и Бельгии, 12 июня. Тогда в эфире показали расписание матчей следующего игрового дня. Напротив команды сборной Украины появился российский триколор. Об этой ошибке рассказал журналист Константин Андриюк в Facebook.

Однако это не единственная ошибка польского телевидения. Так, английскую сборную представили под флагом Уэльса, а Хорватию — под швейцарским флагом. Австрия и Северная Македония были показаны под датским и финским флагами, а сборная Нидерландов под знаменем бельгийцев. Руководство польского телевидения пока не комментировало ошибки в календаре матчей.

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