Алексей Журавко жестко ответил на провокационную обложку Time с Путиным и Байденом

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Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал провокационную обложку журнала Time, который вышел перед российском-американским саммитом.

Издание разместило отражение президента России Владимира Путина в очках американского коллеги Джозефа Байдена. В Time считают, что главная цель встречи состоит в том, чтобы российский лидер ушел с переговоров со словами: "Американцы что-то замышляют против нас".

Изображение на обложке Time вызвало жесткую реакцию Журавко. Политик дал совет изданию перед российско-американским саммитом.

"А я скажу так: пусть даже не мечтает!" — написал депутат в Telegram.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия ведет себя сдержанно по отношению к США. Москва не сделала ни одного шага, который мог бы привести к обострению ситуации.