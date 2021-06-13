Алексей Журавко жестко ответил на провокационную обложку Time с Путиным и Байденом

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал провокационную обложку журнала Time, который вышел перед российском-американским саммитом.
Издание разместило отражение президента России Владимира Путина в очках американского коллеги Джозефа Байдена. В Time считают, что главная цель встречи состоит в том, чтобы российский лидер ушел с переговоров со словами: "Американцы что-то замышляют против нас".
Biden takes on Putin https://t.co/8o1tsTV7LD pic.twitter.com/TQGYoSYDF6— TIME (@TIME) June 11, 2021
Изображение на обложке Time вызвало жесткую реакцию Журавко. Политик дал совет изданию перед российско-американским саммитом.
"А я скажу так: пусть даже не мечтает!" — написал депутат в Telegram.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия ведет себя сдержанно по отношению к США. Москва не сделала ни одного шага, который мог бы привести к обострению ситуации.