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Шестилетний мальчик погиб во время поездки на катере в Москве

Происшествия
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Шестилетний мальчик погиб во время поездки на катере в Москве
vk.com / МЧС53 Новгородская область

Столичная транспортная прокуратура проводит проверку после гибели шестилетнего мальчика, который упал с катера.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе 67-го километра МКАД под мостом рядом с концертным залом "Крокус Сити Холл". Ребенок упал за борт и попал в винты. Его сразу же доставили в поисково-спасательную станцию. От полученных травм мальчик умер.

Согласно неподтвержденной информации, шестилетний ребенок был на катере с родителями, которые катались на водных лыжах. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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