Более 3,5 тыс. человеческих костей нашла мексиканская полиция в доме у мясника

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Полиция города Мехико под домом одного из местных жителей обнаружила фрагменты костей как минимум 17 человек. Раньше подозреваемый работал мясником.

Тысячи костных фрагментов найдены под бетонным полом. Полицейские обнаружили в захламленном доме мясника удостоверения личности и другие вещи людей, пропавших много лет назад. По предварительным данным, мужчина разрубал тела убитых на множество частей в попытке скрыть следы преступлений.

Личность подозреваемого не разглашается. Известно, что ему 72 года. В настоящий момент он задержан по подозрению в серии убийств.

Осмотр дома продолжается, следователи не исключают, что могут узнать о новых жертвах убийцы.