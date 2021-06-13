Слуцкий назвал отказ от размещения ядерных сил в Европе важным для Запада

Федеральное агентство новостей /

Отказ от развертывания в Европе ядерных ракет важен для безопасности самих европейских государств, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, данная мера важна в первую очередь не для диалога с Россией, которая ввела запрет на размещение ядерных ракет наземного базирования, а для стран Европы, передает ТАСС.

Согласно информации в издании Defense News, главы стран НАТО по итогам встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве намерены объявить о своем решении выступить против дислокации ядерных ракет в Европе.