Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Украинский политолог назвал причину победы Зеленского на президентских выборах

Политика
59

Украинский политолог назвал причину победы Зеленского на президентских выборах
president.gov.ua / Администрация президента Украины

Директор фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский победил на выборах. Об этом политолог рассказал в ходе интервью.

Когда появился актер Зеленский, украинцы видели в нем чистый лист, с которого можно начать новую политику, отметил Бондаренко. По словам эксперта, многие считали, что герой сериала "Слуга народа" не повторит ошибок предшественников.

Политолог напомнил, что голосование за Зеленского во втором туре было протестным. Оно стало приговором пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Бондаренко также отметил, что сегодня очень многие разочаровались в "новых лицах", поскольку они не являются гарантией эффективности, пишет "Украина.ру".

#украина #зеленский #бондаренко
Киевляне получили по 50 гривен от службы такси после игры РФ и Бельгии на Евро-2020
Киевляне получили по 50 гривен от службы такси после игры РФ и Бельгии на Евро-2020
Общество
14:53 | 13 июня
Сборную Украины показали на польском ТВ под российским флагом
Сборную Украины показали на польском ТВ под российским флагом
Спорт
14:51 | 13 июня
Алексей Журавко жестко ответил на провокационную обложку Time с Путиным и Байденом
Алексей Журавко жестко ответил на провокационную обложку Time с Путиным и Байденом
Политика
14:47 | 13 июня