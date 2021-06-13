Украинский политолог назвал причину победы Зеленского на президентских выборах

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Директор фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский победил на выборах. Об этом политолог рассказал в ходе интервью.

Когда появился актер Зеленский, украинцы видели в нем чистый лист, с которого можно начать новую политику, отметил Бондаренко. По словам эксперта, многие считали, что герой сериала "Слуга народа" не повторит ошибок предшественников.

Политолог напомнил, что голосование за Зеленского во втором туре было протестным. Оно стало приговором пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Бондаренко также отметил, что сегодня очень многие разочаровались в "новых лицах", поскольку они не являются гарантией эффективности, пишет "Украина.ру".