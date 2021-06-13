Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Три человека пострадали при стрельбе под Римом

Происшествия
77

Три человека пострадали при стрельбе под Римом
cniitm.ru / АО «ЦНИИТОЧМАШ»

Пожилой мужчина погиб, а двое его внуков получили ранения в результате вооруженного конфликта в городе Ардеа под Римом.

Неизвестный открыл огонь на одной из улиц города, после чего скрылся с места преступления. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски мужчины не только в Ардеа, но и в соседних городах Помеция и Анцио, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате ссоры. По версии одного из изданий, стрелявший мужчина является отцом раненых молодых людей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

#италия #стрельба #погибший
Киевляне получили по 50 гривен от службы такси после игры РФ и Бельгии на Евро-2020
Киевляне получили по 50 гривен от службы такси после игры РФ и Бельгии на Евро-2020
Общество
14:53 | 13 июня
Сборную Украины показали на польском ТВ под российским флагом
Сборную Украины показали на польском ТВ под российским флагом
Спорт
14:51 | 13 июня
Алексей Журавко жестко ответил на провокационную обложку Time с Путиным и Байденом
Алексей Журавко жестко ответил на провокационную обложку Time с Путиным и Байденом
Политика
14:47 | 13 июня