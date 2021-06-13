Три человека пострадали при стрельбе под Римом

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Пожилой мужчина погиб, а двое его внуков получили ранения в результате вооруженного конфликта в городе Ардеа под Римом.
Неизвестный открыл огонь на одной из улиц города, после чего скрылся с места преступления. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски мужчины не только в Ардеа, но и в соседних городах Помеция и Анцио, сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, инцидент произошел в результате ссоры. По версии одного из изданий, стрелявший мужчина является отцом раненых молодых людей.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.