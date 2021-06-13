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В Финляндии проходят выборы в органы местного самоуправления

Политика
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В Финляндии проходят выборы в органы местного самоуправления
pixabay.com /

Выборы в органы местного самоуправления проходят на территории Финляндии. Избирательные участки работают в 293 муниципалитетах.

Голосование началось в 09:00 по местному времени. По информации министерства юстиции страны, предварительные результаты будут обнародованы вскоре после закрытия участков, которое запланировано на 20:00. Окончательные итоги станут известны 16 июня.

Представители ведомства также сообщили, что в голосовании участвуют примерно 35,6 тысячи кандидатов. Это на две тысячи больше, чем во время выборов 2017 года. Органы местного самоуправления в новом составе приступят к работе 1 августа.

#выборы #финляндия #самоуправление
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