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Украина отвергла возможность переговоров Зеленского с ЛДНР ради встречи с Путиным

Политика
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Украина отвергла возможность переговоров Зеленского с ЛДНР ради встречи с Путиным
president.gov.ua / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не готов ради встречи с российским коллегой Владимиром Путиным проводить переговоры с лидерами Луганской и Донецкой народных республик.

Внимание на это обратил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он в рамках эфира на местном телеканале назвал первых лиц ЛДНР "неизвестно кем". По его словам, единственное место, где они могут принимать решения относительно дальнейшей судьбы Донбасса — в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в регионе, где они числятся в статусе приглашенных лиц.

"Президент Украины не будет встречаться неизвестно с кем. Это я говорю о представителях так называемых ЛДНР", — отметил глава ведомства.

Москва и Киев пока не пришли к соглашению относительно встречи президентов. Организация переговоров оказалась чрезвычайно сложной, поскольку сторонам необходимо договориться о месте, приблизительной повестке и времени, добавил Кулеба.

#путин #лднр #зеленский #кулеба
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