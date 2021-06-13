Украина отвергла возможность переговоров Зеленского с ЛДНР ради встречи с Путиным

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не готов ради встречи с российским коллегой Владимиром Путиным проводить переговоры с лидерами Луганской и Донецкой народных республик.

Внимание на это обратил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он в рамках эфира на местном телеканале назвал первых лиц ЛДНР "неизвестно кем". По его словам, единственное место, где они могут принимать решения относительно дальнейшей судьбы Донбасса — в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в регионе, где они числятся в статусе приглашенных лиц.

"Президент Украины не будет встречаться неизвестно с кем. Это я говорю о представителях так называемых ЛДНР", — отметил глава ведомства.

Москва и Киев пока не пришли к соглашению относительно встречи президентов. Организация переговоров оказалась чрезвычайно сложной, поскольку сторонам необходимо договориться о месте, приблизительной повестке и времени, добавил Кулеба.