Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков призвал молиться за Кристиана Эриксена

Global Look Press / Alessandro Garofalo

Бывший врач московского футбольного клуба "Спартак" Юрий Васильков прокомментировал состояние игрока сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время игры.

Васильков объяснил, что у футболиста случилась остановка сердца. Он предполагает, что мог произойти удар в область грудной клетки, что спровоцировало такие серьезные последствия. Доктор отметил, что мы видели только момент падения игрока, но не видели, что этому способствовало.

"Сейчас самое главное, чтобы он остался жив! Надо молиться за него, чтобы все обошлось. Скорее всего, его надо везти в больницу и, возможно, делать открытый массаж сердца. Может, у него глубочайший инфаркт. Мы ничего не знаем", — заявил Васильков в интервью изданию Sport24.

Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма во время игры сборных Дании и Финляндии в рамках Евро-2020. Футболисту оказали первую помощь, в том числе непрямой массаж сердца, а затем в срочном порядке его госпитализировали. Сейчас состояние спортсмена стабилизировалось.