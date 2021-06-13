Опыт против космоса: сборной России не хватило «холодной головы» в матче с Бельгией

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Первое выступление российской сборной на чемпионате Европы по футболу — 2020 завершилось разгромным поражением. Футболисты уступили бельгийцам со счетом 0:3.

Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостоять напористой атаке фаворитам турнира — сборной Бельгии, которая на данный момент занимает первую строчку в мировом рейтинге ФИФА, — хозяева смогли недолго.

Невские Новости / Анна Карпова

Уже на десятой минуте голом отличился 28-летний нападающий Ромелу Лукаку. На 34-й минуте первого периода преимущество команды увеличил защитник Тома Менье. Окончательную точку в противостоянии поставил Лукаку, оформивший на 88-й минуте дубль.

⚡️Бельгия снова забивает России, обеспечивая разгромное поражение — 3:0. Мяч забил Лукаку. pic.twitter.com/OAPiAlmWp4 — Udjin K (@Udjin1965) June 13, 2021

«Выше крыши»

Казалось, поражения подопечных Станислава Черчесова ожидали все. Так, например, накануне встречи эрмитажный кот Ахилл предсказал победу бельгийской команды — из двух мисок с кормом он выбрал ту, где находился флаг Бельгии.

Таким же неутешительным прогнозом на Евро-2020 поделился российский певец Юрий Лоза. Он предрек, что сборная России проиграет в первом мачте со счетом 1:3. А на всем групповом этапе европейского турнира, по его словам, россияне и вовсе наберут не более двух очков.

«Если сыграем с кем-то из остальных вничью — это уже будет достижением. Наш потолок в этой группе — два очка. Это выше крыши. Нам нечем обыгрывать соперников», — отметил Лоза.

Настрой любителей футбола понятен, ведь за последние семь матчей бельгийцы ни разу не проиграли россиянам. Последняя встреча двух команд состоялась в отборочном турнире Евро-2020 — тогда «Красные дьяволы» дважды обыграли сборную нашей страны со счетом 1:4 (16 ноября, в Петербурге) и 1:3 (21 марта, в Брюсселе).

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Бельгийцы — не космос

Комментируя поражение своей команды, главный тренер Станислав Черчесов назвал переломным моментом матча пропущенный в начале встречи гол от Ромело Лукаку. По его словам, сборной так и не удалось потом собраться и создать реальных моментов.

«Начали, как и планировали, достаточно компактно. Быстрый пропущенный мяч повлиял на содержание игры и моральное состояние. Это мне не понравилось больше всего — пропустили и пропустили, игра идет дальше. Надо было переламывать. Во втором тайме сделали замены, поменяли систему, начали играть более компактно, но не смогли создать реальных моментов», — посетовал Черчесов.

cherchesov.com / СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ официальный сайт

Впрочем, по словам тренера, многое будет зависеть от матча с Финляндией.

«Будем делать все, чтобы победить финнов», — пообещал Черчесов.

Как рассказал 19-летний новичок сборной России Максим Мухин, заменивший на 63-й минуте матча полузащитника Романа Зобнина, команда «не ожидала такого результата». По его словам, все в раздевалке «поникли и ушли в себя», однако постараются исправить ошибки и двигаться дальше.

«Не скажу, что бельгийцы — это космос. Можно играть со всеми. Все зависит от нас. Не очень повезло сегодня, в чем-то не доигрывали. Могла быть расслабленность, потеря концентрации. Нужно забывать плохие моменты, двигаться вперед и стараться выиграть оставшиеся матчи», — не сомневается Мухин.

fclm.ru / Футбольный клуб «Локомотив»

Иного мнения относительно сборной Бельгии придерживается владелец московского «Спартака» Леонид Федун. По его словам, вчера Россия столкнулась в неравном бою, возможно, с «будущим чемпионом Европы».

«Увы, огромная разница в классе несомненна. Но все решили индивидуальные ошибки [вратаря сборной Антона] Шунина и [защитника Андрея] Семенова в первом тайме. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии, даже в ближайшей перспективе никого не видно», — был категоричен Федун.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков уверен, что российским спортсменам помешала нервозность. Он обратил внимание, что во время первого гола перенервничал защитник Семенов, а затем — два игрока, побежавших атаковать одного бельгийца.

Global Look Press / Maksim Konstantinov

«Бросилась в глаза по началу матча нервозность, не было холодной головы, уверенности. Два гола, я считаю, произошли именно из-за этого. А когда все в себя пришли, то появились и прессинг, и обводки, и острые передачи. Да, бельгийцы сбросили обороты, но игра более-менее выровнялась. Наши почувствовали уверенность», — рассуждает Колосков.

Не остался в стороне от прошедшего футбольного зрелища и российский сенатор Алексей Пушков, назвавший исход противостояния между РФ и Бельгией ожидаемым.

«Все ожидаемо. Бельгийцы, не напрягаясь, делают, что хотят. Игры нет. Защиты почти нет. Куда в момент второго гола побежал наш левый защитник — в сторону, подальше от ворот, освобождая поле для спокойного удара бельгийца, великая загадка. В общем, это вам не Мальта», — написал Пушков в Telegram-канале.

Global Look Press / Maksim Konstantinov

В любом случае первое поражение на Евро-2020 позволит российской сборной сделать работу над ошибками перед матчем с Финляндией, который пройдет 16 июня в Петербурге, полагает бывший полузащитник национальной команды Владимир Быстров.

«Черчесов решил сделать ставку на опыт. Силы не безграничны. Баринов не готов на 100%. Жирков не готов на 100%. И сыграть против Бельгии таким составом? Это без шансов. Вот и получилось. Хорошая пища для размышления, чтобы с Финляндией мы увидели что-то другое», — выразил мнение футболист.

По итогам матча Бельгия поднялась на первое место в группе B — у нее три очка. Столько же баллов у сборной Финляндии, которая ранее одержала победу над датчанами со счетом 1:0. Замыкают групповую турнирную таблицу Россия и Дания — у них пока по нулям.