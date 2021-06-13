Байден запланировал чаепитие с Елизаветой II после саммита G7

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Американский президент Джо Байден планирует выпить чай с королевой Великобритании Елизаветой II после саммита G7. К ним присоединится первая леди США Джилл.

Чаепитие состоится на территории Виндзорского замка. Почетный караул Первого гренадерского гвардейского батальона Королевской роты по прибытии Байденов произведет торжественные залпы.

"Мы с Джо с нетерпением ждем встречи с королевой. Это очень радостная часть нашего визита", — отметила Джилл.

Президент США находится в Великобритании в рамках рабочего турне по Европе. Ранее он встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.