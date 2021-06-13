«Проиграли по всем статьям»: Боярский прокомментировал итоги матча Россия — Бельгия

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Народный артист РСФСР Михаил Боярский высказался о провальном матче сборной России против Бельгии, который закончился со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.

Боярский прокомментировал свист болельщиков сборной России в адрес национальной команды Бельгии за решение преклонить колено в знак солидарности с борьбой против расизма. Актер и певец заявил, что любые действия со стороны россиян не изменили бы результата игры.

"Мы проиграли по всем статьям. Не думаю, что у нас есть какие-то шансы против Дании и Финляндии. Мы уже развалились", — отметил Михаил Боярский изданию "Спорт-Экспресс".

В первом матче группового турнира Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии со счетом 3:0. Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 16 июня. На стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге российская сборная встретится с национальной командой Финляндии.