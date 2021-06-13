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Путин рассказал о главном вопросе саммита Россия — США в Женеве

Политика
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Путин рассказал о главном вопросе саммита Россия — США в Женеве
wikipedia.org / Hennings.iheid / CC BY-SA 3.0

Безопасность в киберпространстве является самым важным вопросом женевского саммита, заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, отключение целых систем приведут к печальным последствиям.

Также Владимир Путин планирует обсудить с президентом США Джо Байденом экологию и региональные конфликты. Глава государства подчеркнул, что необходимо найти точки соприкосновения для взаимодействия Москвы и Вашингтона по разным направлениям. В таком случае саммит можно будет считать ненапрасным.

Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня на вилле Ла Гранж в Швейцарии.

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