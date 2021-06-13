Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Мэр Москвы сообщил о розыгрыше машин для вакцинировавшихся от COVID-19

Общество
99

Мэр Москвы сообщил о розыгрыше машин для вакцинировавшихся от COVID-19
Global Look Press / Mikaela Mackenzie / Keystone Press Agency

Программа стимулирования кампании по вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет запускается в Москве.

Граждане, которые с 14 июня по 11 июля получат первый компонент вакцины от COVID-19, автоматически станут участниками розыгрыша автомобилей, рассказал мэр столицы России Сергей Собянин. Каждую неделю московские власти будут разыгрывать пять машин стоимостью в миллион рублей.

Благодаря своевременной иммунизации против коронавируса можно снизить риски осложнений от заболевания. Внимание на это обращали в Роспотребнадзоре.

#москва #розыгрыш #вакцинация #коронавирус
Байден запланировал чаепитие с Елизаветой II после саммита G7
Байден запланировал чаепитие с Елизаветой II после саммита G7
Политика
12:55 | 13 июня
"Проиграли по всем статьям": Боярский прокомментировал итоги матча Россия — Бельгия
"Проиграли по всем статьям": Боярский прокомментировал итоги матча Россия — Бельгия
Спорт
12:25 | 13 июня
Путин рассказал о главном вопросе саммита Россия — США в Женеве
Путин рассказал о главном вопросе саммита Россия — США в Женеве
Политика
12:22 | 13 июня