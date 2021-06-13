Мэр Москвы сообщил о розыгрыше машин для вакцинировавшихся от COVID-19

Global Look Press / Mikaela Mackenzie / Keystone Press Agency

Программа стимулирования кампании по вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет запускается в Москве.

Граждане, которые с 14 июня по 11 июля получат первый компонент вакцины от COVID-19, автоматически станут участниками розыгрыша автомобилей, рассказал мэр столицы России Сергей Собянин. Каждую неделю московские власти будут разыгрывать пять машин стоимостью в миллион рублей.

Благодаря своевременной иммунизации против коронавируса можно снизить риски осложнений от заболевания. Внимание на это обращали в Роспотребнадзоре.