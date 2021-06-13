Владимир Путин рассказал, о чем намерен поговорить с Байденом

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Президент РФ Владимир Путин рассказал, какие темы обсудит с американским лидером Джо Байденом.

Глава российского государства в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину заявил, что поговорит с президентом США о стратегической стабильности, региональных конфликтах и экологии.

Путин намерен восстановить личные контакты, отношения, а также наладить прямой диалог с Байденом. Глава РФ планирует создать функционирующие механизмы по направлениям, которые интересны для обеих сторон.