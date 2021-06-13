Поклонская рассказала, чему научилась за время работы в Госдуме

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Работа в парламенте научила гибкости и сдержанности в сфере политики, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Политик отметила свою прямолинейность в публичных выступлениях. Это было ее основной ошибкой, заявила Поклонская в интервью РИА Новости.

Кроме того, Поклонская рассказала о своих достижениях. Одним из главных она считает помощь людям. За время работы на посту депутата было рассмотрено около 15 тысяч письменных обращений. Команда политика решила вопросы, которые касались лечения детей и взрослых, подытожила депутат.

Ранее стало известно, что Наталья Поклонская отказалась от участия в праймериз партии "Единая Россия". В качестве причины она назвала переход на новую работу.