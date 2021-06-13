«Хорошее тесто». Меланшона атаковали мукой на «Марше за свободы» в Париже

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Вслед за французским лидером Эммануэлем Макроном, который не днях получил пощечину от местного жителя в департаменте Дром, не поздоровилось и лидеру левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люку Меланшону. В Париже неизвестный бросил в него муку, сообщили РИА Новости.

Накануне в столице Франции и ряде других городов страны прошли «марши за свободы». Участники акций протестовали против ультраправых идей, в частности, против крайне правой партии «Национальное объединение», лидером которой является Марин Ле Пен (кандидат в президенты). Сейчас политическая сила готовится к региональным выборам.

Парижские демонстранты должны были пройти от площади Клиши, расположенной в девятом округе, до площади Республики. Колонну возглавлял Меланшон.

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Перед стартом марша левый политик отвечал на вопросы журналистов. В какой-то момент неизвестный мужчина бросил в него муку, которая также попала на окружавших его представителей СМИ.

Как позднее сообщил телеканал BFMTV, мужчину задержали около 18:30 (19:30 мск) в пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино и арестовали за «умышленное насилие в отношении лица, несущего государственную службу».

«Союз с крайне правыми больше не является табу, расистские и сексистские высказывания и действия множатся, нападки на свободы и социальные права растут», — передает «Коммерсант» слова организаторов акции.

В социальных сетях французские граждане остались равнодушны к происшествию с Меланшоном.

«Я решительно осуждаю процветание Меланшона во имя уважения, которое я испытываю к муке. Какая трата!» — иронизирует Gilbert Collard.

«Ааа, я ликую. Меланшона обсыпали мукой», — позлорадствовал Alain 41.

«Меланшон — хорошее тесто...» — написал P. Violot.

«Марш за Свободы» начался около 14:20 (15:20 мск). В общей сложности на субботу во Франции было запланировано более 140 манифестаций подобного рода.

Ранее неизвестный ударил Макрона по щеке во время его визита в департамент Дром — там президент страны должен был обсудить с фермерами и представителями общественного питания их деятельность на фоне пандемии коронавируса.

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Нападавшему, который при этом выкрикивал «радикально правые роялистские лозунги», вменяется «умышленное нападение на лицо, облеченное властью». Ему может грозить три года тюрьмы или штраф в размере 45 тыс. евро.

В разговоре с «Политикой Сегодня» историк Евгений Понасенков назвал произошедшее «пощечиной от французского народа».