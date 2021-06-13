«Хорошее тесто». Меланшона атаковали мукой на «Марше за свободы» в Париже

Вслед за французским лидером Эммануэлем Макроном, который не днях получил пощечину от местного жителя в департаменте Дром, не поздоровилось и лидеру левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люку Меланшону. В Париже неизвестный бросил в него муку, сообщили РИА Новости.
Накануне в столице Франции и ряде других городов страны прошли «марши за свободы». Участники акций протестовали против ультраправых идей, в частности, против крайне правой партии «Национальное объединение», лидером которой является Марин Ле Пен (кандидат в президенты). Сейчас политическая сила готовится к региональным выборам.
Парижские демонстранты должны были пройти от площади Клиши, расположенной в девятом округе, до площади Республики. Колонну возглавлял Меланшон.
Перед стартом марша левый политик отвечал на вопросы журналистов. В какой-то момент неизвестный мужчина бросил в него муку, которая также попала на окружавших его представителей СМИ.
Как позднее сообщил телеканал BFMTV, мужчину задержали около 18:30 (19:30 мск) в пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино и арестовали за «умышленное насилие в отношении лица, несущего государственную службу».
«Союз с крайне правыми больше не является табу, расистские и сексистские высказывания и действия множатся, нападки на свободы и социальные права растут», — передает «Коммерсант» слова организаторов акции.
В социальных сетях французские граждане остались равнодушны к происшествию с Меланшоном.
«Я решительно осуждаю процветание Меланшона во имя уважения, которое я испытываю к муке. Какая трата!» — иронизирует Gilbert Collard.
«Ааа, я ликую. Меланшона обсыпали мукой», — позлорадствовал Alain 41.
«Меланшон — хорошее тесто...» — написал P. Violot.
«Марш за Свободы» начался около 14:20 (15:20 мск). В общей сложности на субботу во Франции было запланировано более 140 манифестаций подобного рода.
Ранее неизвестный ударил Макрона по щеке во время его визита в департамент Дром — там президент страны должен был обсудить с фермерами и представителями общественного питания их деятельность на фоне пандемии коронавируса.
Нападавшему, который при этом выкрикивал «радикально правые роялистские лозунги», вменяется «умышленное нападение на лицо, облеченное властью». Ему может грозить три года тюрьмы или штраф в размере 45 тыс. евро.
В разговоре с «Политикой Сегодня» историк Евгений Понасенков назвал произошедшее «пощечиной от французского народа».