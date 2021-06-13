Роспотребнадзор назвал четыре полезных июньских овоща

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Летом организму особенно необходимо вовремя пополнять запас питательных веществ. Роспотребнадзор назвал четыре самых полезных сезонных овоща июня.

Баклажан является низкокалорийным продуктом. Содержит в себе железо, кальций, магний, каротин, фосфор и натрий. Овощ особенно полезен в употреблении пожилым людям для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Кабачок благодаря своим полезным свойствам помогает сохранить красоту, молодость и поддерживает здоровье зрения.

Болгарский перец на 90% состоит из воды, остальное это белки, жиры и углеводы. Он отлично снижает риск развития патологий и хронических болезней, а также помогает тем, кто хочет похудеть. Морковь улучшает зрение, волосы, ногти, укрепляет кожу и улучшает работу легких, что особенно важно в пандемию коронавируса.