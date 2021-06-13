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"Единая Россия" подтвердила проведение предвыборного съезда 19 июня

Политика
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«Единая Россия» подтвердила проведение предвыборного съезда 19 июня
er.ru / Пресс-служба партии «Единая Россия».

Партия "Единая Россия" (ЕР) не намерена переносить съезд, запланированный на 19 июня. Об этом сообщил представитель политического объединения.

Новые меры по борьбе с распространением коронавируса не изменят планов по проведению съезда ЕР.

"Пока речи о переносе даты проведения съезда нет", — сообщил собеседник в комментарии ТАСС.

Не исключено, что будет минимизировано количество гостей и участников съезда вплоть до кворума. Также в партии предпримут все необходимые эпидемиологические меры, уточнил источник.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу обязать депутатов Госдумы представлять отчеты о работе перед избирателями. Также глава государства рекомендовал кандидатам от ЕР не давать невыполнимых обещаний.

#партия #съезд #единая россия
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