Политолог Ищенко рассказал о судьбе Зеленского после встречи Путина и Байдена

president.gov.ua / Офис Президента Украины

США продолжат политику давления с использованием Украины, если президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не сумеют договориться на встрече в Женеве.

По словам обозревателя МИА «Россия сегодня» Ростислава Ищенко, во время телефонного разговора Байден так и сказал Зеленскому, что его судьба будет зависеть от переговоров с Путиным. Поэтому украинскому лидеру остается ждать, пока его пригласят в Белый дом.

"Ты не беспокойся, дурак ты эдакий, никто тебя на улицу пока не выбросил вместе с твоей Украиной", — цитирует возможные слова президента США Ищенко.

Политолог добавил, что судьба украинского руководства зависит не от встречи Зеленского с главой Белого дома, а от переговоров Путина и Байдена, пишет "Украина.ру".