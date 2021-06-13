Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Политолог Ищенко рассказал о судьбе Зеленского после встречи Путина и Байдена

Политика
82

Политолог Ищенко рассказал о судьбе Зеленского после встречи Путина и Байдена
president.gov.ua / Офис Президента Украины

США продолжат политику давления с использованием Украины, если президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не сумеют договориться на встрече в Женеве.

По словам обозревателя МИА «Россия сегодня» Ростислава Ищенко, во время телефонного разговора Байден так и сказал Зеленскому, что его судьба будет зависеть от переговоров с Путиным. Поэтому украинскому лидеру остается ждать, пока его пригласят в Белый дом.

"Ты не беспокойся, дурак ты эдакий, никто тебя на улицу пока не выбросил вместе с твоей Украиной", — цитирует возможные слова президента США Ищенко.

Политолог добавил, что судьба украинского руководства зависит не от встречи Зеленского с главой Белого дома, а от переговоров Путина и Байдена, пишет "Украина.ру".

#сша #украина #байден #зеленский
"Единая Россия" подтвердила проведение предвыборного съезда 19 июня
"Единая Россия" подтвердила проведение предвыборного съезда 19 июня
Политика
10:15 | 13 июня
Ученые из Великобритании заявили об изменении ключевых симптомов коронавируса
Ученые из Великобритании заявили об изменении ключевых симптомов коронавируса
Общество
09:19 | 13 июня
Политолог Ищенко рассказал о судьбе Зеленского после встречи Путина и Байдена
Политолог Ищенко рассказал о судьбе Зеленского после встречи Путина и Байдена
Политика
09:16 | 13 июня