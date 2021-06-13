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Ученые из Великобритании заявили об изменении ключевых симптомов коронавируса

Общество
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Ученые из Великобритании заявили об изменении ключевых симптомов коронавируса
pixabay.com / MiroslavaChrienova

Потеря вкуса, обоняния, лихорадка и затяжной кашель больше не являются наиболее характерными признаками наличия в организме SARS-CoV-2, заявили британские специалисты.

Вирус мутировал, и симптомы COVID-19 стали иными, пояснили в Соединенном Королевстве. Теперь самые распространенные проявления воздействия инфекции на человека — головная боль, насморк и боль в горле, утверждают ученые.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, относит к основным симптомам коронавируса лихорадку, сухой кашель и повышенную утомляемость, пишет The Mirror.

#великобритания #COVID-19 #симптомы covid-19
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