Россиянам назвали прибыльную альтернативу долларам

ФБА «Экономика сегодня» /

Валютные инвестиции не ограничиваются лишь банковскими депозитами: есть несколько классов активов в валюте, которые предоставляют линейку выбора для инвесторов.

Речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций через покупку ЕТF или БПИФ, инвестирование в индивидуальный портфель акций, объяснил главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян. Об этом сообщает "Прайм".

В целом инвестору предлагают выбрать из более чем 1,5 тысяч акций, доступных на российских биржах. Индивидуальный подбор акций – сложное занятие, требующее точного анализа рынка. Необходимо взвесить все риски для принятия инвестиционных решений.