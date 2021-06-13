Депутат Рады назвал завершение «СП-2» «серьезным ударом» для Украины

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Завершение проекта "Северный поток — 2" коснется каждого жителя Украины, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич.

Достройка газопровода станет серьезным ударом по экономике страны, рассказал политик в эфире телеканала "Наш". Киев не смог вовремя принять меры и защитить себя от последствий завершения строительства. Вместо этого власть твердила "как мантру" слова о том, что газопровод не будет достроен.

"Нам изначально надо было бороться, наверно, не за закрытие "Северного потока — 2", а за обеспечение себя транзитным контрактом, не на четыре года, а на 14-25 лет", — сказал он.

Проект уже почти завершен. Укладка первой нитки уже почти закончена, вскоре ее заполнят газом. Вторую ветку собираются достроить за полтора или два месяца.