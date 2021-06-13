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Минтруд РФ раскрыл способ бесплатно получить новую профессию

Общество
/ Обновлено: 13 июня 2021 08:48 51

Минтруд РФ раскрыл способ бесплатно получить новую профессию
pixabay.com / StartupStockPhotos

Минтруд РФ рассказал о возможности овладеть новой профессией благодаря федеральному проекту "Содействие занятости".

Процесс получения новой профессии финансируется государством. По окончании и после прохождения успешной аттестации выдается подтверждающий документ.

Образовательные программы ориентированы на потребности местного рынка труда, из-за чего в разных регионах они будут отличаться. Занятия проходят очно и дистанционно. Всего существуют более трех тысяч направлений, пишет "Российская газета".

Минтруд отмечает, что бесплатно могут учиться обратившиеся в центры занятости безработные граждане, женщины с детьми младше трех лет, лица старше 50 лет, а также матери дошкольников без трудоустройства. Уже более 50 тысяч россиян записались на программы переобучения.

#минтруд рф #профессия #содействие занятости
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