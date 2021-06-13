Королевский биограф назвал Елизавету II «секретным оружием» Великобритании

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Королева Великобритании Елизавета II является "секретным оружием" в переговорах с США, рассказал королевский биограф, автор книги "Королева" Мэтью Деннисон.

Все дело в том восхищении и уважении, которое вызывает королева во время общения, пояснил биограф. Например, президент США Гарри Трумэн в прошлом веке называл Елизавету II "сказочной принцессой".

"Это те качества, которые лежат в основе ее неофициального титула «секретного оружия» правительства", — сказал он в беседе с The Mirror.

В том числе это "орудие" используется и в отношениях с США на протяжении всей истории ее правления. Именно поэтому чаепитие в Виндзорском замке в воскресенье, на которое приглашены президент США Джо Байден и его супруга, является символическим знаком дружбы.