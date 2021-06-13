Байден с женой нарушили королевский протокол на саммите G7

Global Look Press / Doug Mills

Президент США Джо Байден с женой прибыли на саммит G7 позже королевы Великобритании Елизаветы II, что является нарушением королевского протокола.

Семья Байденов опоздала на торжественный прием на несколько минут после того, как прибыли королева с принцем Уильямом, Кейт Миддлтон, принцем Чарльзом и Камиллой Паркер Боулз, сообщает Daily Star.

Однако грубое нарушение протокола не испортило расположения духа Елизаветы II. Она, по данным СМИ, приветливо и дружелюбно общалась с гостями, в том числе с американским лидером и его женой. Это первая личная встреча президента США и Елизаветы II с момента вступления первого на пост главы Белого дома.