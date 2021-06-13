Стало известно, с каким настроем Байден едет на встречу с Путиным

Федеральное агентство новостей /

Вашингтон на встрече глав США и России Джо Байдена и Владимира Путина планирует передать "жесткий сигнал" российскому лидеру.

Байден собирается применить подход, который сильно отличается от "дружеских отношений". Он будет разниться от того, о чем говорил экс-президент США Дональд Трамп после первой встречи с Путиным. Об этом заявил осведомленный источник NBC.

Встреча лидеров США и России пройдет в Женеве 16 июня. На саммите будет рабочая сессия и еще одна встреча меньшего формата. После переговоров Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции.

В Кремле неоднократно заявляли, что не возлагают большие надежды на предстоящую встречу. Предварительно президенты США и РФ хотят обсудить российско-американские отношения, борьбу с пандемией коронавируса и региональные конфликты.