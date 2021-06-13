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Встреча Путина и Байдена может обернуться для Украины "страшным сном"

Политика
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Встреча Путина и Байдена может обернуться для Украины «страшным сном»
ФБА «Экономика сегодня» /

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может стать "страшным сном" для Киева.

Встреча двух лидеров сильно тревожит украинские власти. Об этом сообщил политолог, директор Института украинской политики Константин Бондаренко изданию "Главред".

Решимость Джо Байдена настаивать на выполнении Киевом Минских соглашений зависит от исхода переговоров с Путиным. На это также будет влиять то, как ему удастся разрядить обстановку.

Согласно итогам встречи, будет решаться вопрос, предоставят ли США Киеву команды на выполнение договоренностей или прикажут иммтировать их выполнение.

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