Поклонская рассказала о причинах отказа баллотироваться в Госдуму РФ

Фото из личного архива Натальи Поклонской /

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что приняла решение отказаться от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с переходом на другую интересную работу.

Поклонская отметила, что причиной снятия кандидатуры с праймериз "Единой России" стало ее желание перейти на другую работу, которая не связана с работой депутата.

"Можно сказать, это своеобразный выход из зоны комфорта. Но это и есть саморазвитие", — заявила она.

Отказ от участия в выборах не является завершением ее политической карьеры, заверила Поклонская. По ее словам, это лишь желание получить другой опыт для дальнейшего развития

Поклонская подчеркнула, что на новой работе она сосредоточится на темах, которые интересуют людей. По словам депутата, одним из аспектов ее новой работы является сохранение уникальных заповедных территорий, экология, доступность пляжей, здравоохранение и прочие.