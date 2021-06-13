СМИ узнали о намерении НАТО снизить напряженность в отношениях с Россией

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Страны, входящие в Североатлантический альянс (НАТО), могут выступить против развертывания в Европе ядерных ракет наземного базирования.

Об этом пишет Defense News, ссылаясь на собственные источники. Издание уточняет, что такое намерение прописано в черновом варианте коммюнике, которое планируется представить по результатам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.

"Союзники по НАТО готовятся официально выступить против развертывания альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе", — отмечает издание.

По данным Defense News, такой шаг может снизить напряженность в отношениях между Россией и НАТО, а также подготовить почву для начала диалога касательно контроля над вооружениями на саммите 16 июня в Женеве. Напомним, там состоится первая с момента вступления Джо Байдена в должность президента США его встреча с коллегой из России Владимиром Путиным.