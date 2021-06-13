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УЕФА раскритиковали из-за происшествия с футболистом Кристианом Эриксеном

Общество
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УЕФА раскритиковали из-за происшествия с футболистом Кристианом Эриксеном
Prt Scr twitter.com /

Союз европейских футбольных ассоциаций был раскритикован из-за того, что скорая помощь не смогла выехать на поле во время происшествия с полузащитником сборной Дании.

Кристиан Эриксен во время матча со сборной Финляндии упал и потерял сознание. Инцидент произошел в конце первого тайма матча. Футболист пролежал на газоне десять минут. Врачи пытались реанимировать спортсмена. Позже его на носилках унесли с поля и отправили в больницу.

Пользователи Сети стали критиковать УЕФА. Причиной этому стало то, что скорая не могла проехать на поле. Однако стадионы 4-й категории не должны иметь таких проблем.

#футбол #уефа #евро 2020
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