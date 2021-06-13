Глава ВОЗ прокомментировал версию об утечке коронавируса из лаборатории

rosminzdrav.ru / Министерство здравоохранения Российской Федерации

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус оценил версию об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории.

Глава организации на саммите лидеров "Большой семерки" отметил, что не исключает лабораторную утечку коронавируса. Гебреисус напомнил, что по меньшей мере 174 миллиона человек заразились инфекцией, а 3,75 миллиона умерли от последствий заражения.

"Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают", — заявил он.

Гебреисус подчеркнул, что со стороны Китая не было необходимой помощи в сотрудничестве и прозрачности на начальном этапе расследования происхождения коронавируса. По его словам, были трудности с обменом данными — особенно необработанными.